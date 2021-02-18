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    Гранада — Наполи. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

    «Гранада» — «Наполи». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол Лига Европы Гранада Наполи Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч «Гранада» — «Наполи».

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    Составы команд:

    «Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Хорхе Молина.

    «Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Фабиан, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Станислав Лоботка, Виктор Осимхен.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

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