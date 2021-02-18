Гранада — Наполи. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

Составы команд:
«Гранада»: Руи Силва, Димитри Фулкье, Карлос Нева, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте, Максим Гоналон, Дарвин Мачис, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди, Хорхе Молина.
«Наполи»: Алекс Мерет, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Элиф Элмас, Фабиан, Маттео Политано, Лоренцо Инсинье, Станислав Лоботка, Виктор Осимхен.
Календарь и таблица Лиги Европы
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
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Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.
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