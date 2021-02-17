«Севилья» — «Боруссия» Д: составы, прогноз, коэффициенты

Испанскаяи дортмундскаяназвали стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Севилья»: Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро, Хордан, Фернандо, Ракитич, Сусо, Эн-Несири, Гомес.

Запасные: Вацлик, Пастор, Серхи Гомес, Рекик, Гудель, де Йонг, Мунир, Родригес, Видаль, Торрес.

«Боруссия» Д: Хитц, Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро, Беллингем, Джан, Ройс, Санчо, Холанд, Дауд.

Запасные: Унбехаун, Дрляча, Шульц, Мукоко, Брандт, Рейньер, Менье, Тиггес, Пасслак, Рейна, Кнауфф

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Севилье». Коэффициент на его победу — 2.50, на успех «Боруссии» — 3.20, на ничью — 3.55. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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