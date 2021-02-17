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    Клопп: «Ливерпуль» заслужил победу над «РБ Лейпциг»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча с «РБ Лейпциг» (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Мы сыграли так, как и хотели. Именно такая игра и была нам нужна. "Лейпциг" может доставить большие неприятности любой команде. Они крушат всех в Бундеслиге, у них нет слабых мест. Мы великолепно контролировали игру.

    У них были моменты, но я думаю, что мы заслужили этот результат. В эпизоде со вторым голом сопернику было действительно тяжело. В такие моменты удача нужна и защитнику, но нам повезло, что Садио Мане умело воспользовался своим шансом

    Тяжелая игра. Мы не можем вернуть психологию победителей за один матч, но сегодня мы сыграли отлично. Это только первый поединок. Я знаю, что многие ждали, что мы снова оступимся, но сегодня ребята были великолепны, и я рад за них.

    Мы были на высоте два года, а в этом сезоне у нас стали возникать проблемы. Понятно, что в такие моменты все начинают критиковать нас. Но для меня это не проблема», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

    Ответная встреча на «Энфлиде» в Ливерпуле пройдет 10 марта.

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