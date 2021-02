Роналду: Нам предстоит очень важный матч против очень сильной команды

Нападающий «Ювентуса»прокомментировал предстоящий матч св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит очень важный матч против очень сильной команды, и я могу лишь надеяться, что он станет началом долгого пути до финала.

С уважением к сопернику, с волей к победе и стопроцентной концентрацией на цели. Вперед, парни!», — написал игрок в своих соцсетях.

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4