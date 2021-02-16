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    Почеттино назвал главную цель ПСЖ на сезон

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    Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», а также рассказа о главной цели клуба на сезон.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

    Условия такие, какие есть, но к этому матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

    Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы. В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у ПСЖ был свой характер», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

    Матч «Барселона» — ПСЖ состоится 16 февраля, начало — в 23:00 мск.

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