Почеттино назвал главную цель ПСЖ на сезон

Главный тренерподелился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с, а также рассказа о главной цели клуба на сезон.

«Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

Условия такие, какие есть, но к этому матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен. Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы. В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у ПСЖ был свой характер», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Матч «Барселона» — ПСЖ состоится 16 февраля, начало — в 23:00 мск.