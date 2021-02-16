Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Главный тренервозглавил рейтинг лучших тренеров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В активе 58-летнего португальца две победы в Лиге чемпионов с «Порту» (сезон-2003/04) и «Интером» (2009/10), победа в Кубке УЕФА с «Порту» (2002/03) и в Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед» (2016/17).

Четырежды в этом веке Моуринью выигрывал звание лучшего тренера мира — в 2004, 2005, 2010 и 2012 годах.

Второе место в списке занял действующий наставник сборной Германии Йоахим Лев, а замкнули тройку лидеров, поделив бронзу, бывший многолетний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити».