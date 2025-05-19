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    «Торонто» на домашнем льду обеспечит выход в следующий раунд

    Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 19 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на Флориду Пантерз
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    «Торонто» одержал победу в шестой игре
    В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 19 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Мая 2025 года

    Торонто

  • Кубок Стэнли
    •  Торонто 02:30 Флорида

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •

    «Торонто»

    Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Торонто» завершил на 1-м месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 108 очков. На 6 турнирных пунктов канадцы обошли 2-ю «Тампу-Бэй».

    Последние матчи: Четвертьфинальную серию с «Флоридой» коллектив Крейга Беруби начал с локальных успехов на домашнем льду — 5:4, 4:3, за которыми последовала череда неудач.

    Торонто — Флорида: коэффициенты букмекеров

    Так, в трех следующих матчах «Мэйпл Лифс» допустили поражения, включая 1:6 при родных трибунах. Будучи в шаге от вылета, «Торонто» добился победы в гостях — 2:0, тем самым вернув серию в Канаду.

    Не сыграют: Яни Хаканпаа, Мэттью Низ (под вопросом), Энтони Столарс (под вопросом).

    Состояние команды: В критической ситуации «Торонто» наглядно продемонстрировал умение включаться в борьбу и зацепился за важнейший гостевой результат.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Впервые за четыре матча команда Крэйга Беруби показала структурно качественную игру и спокойствие в отношении действий в обороне, с чем накануне у канадцев возникали проблемы.

    С точки зрения завершения атак к «Торонто» все еще возникают вопросы, однако даже с учетом далекой от образцовых показателей реализации «Мэйпл Лифс» не разучились контролировать шайбу в чужой зоне.

    «Флорида»

    Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Флорида» набрала 98 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 очко опередив 4-ю «Оттаву».

    Последние матчи: После череды ярких матчей с «Тампой-Бэй» дебют «Флориды» в рамках четвертьфинала обернулся двумя провальными результатами на территории «Торонто».

    Вместе с тем в трех следующих матчах команда Пола Мориса взяла верх и приблизила себя к выходу в следующий раунд. Однако в шестой встрече «Пантерз» потерпели поражение на домашней площадке — 0:2.

    Не сыграют: Эван Родригес (под вопросом).

    Состояние команды: В трех матчах из четырех предыдущих «Флорида» показала полное превосходство над соперником.

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    Одержав три победы, «Пантерз» были близки к тому, чтобы закончить серию на домашнем льду, однако допустили промах при родных трибунах.

    В предыдущих встречах команда Пола Мориса была нацелена на эффективность в завершающей стадии, но накануне этот расчет не сработал.

    Вместе с тем одним из сильнейших качеств «Флориды» на дистанции остается внутрення собранность, позволяющая справляться с подобными ситуациями.

    Статистика для ставок

    • В 3-х последних встречах на льду «Торонто» был пробит тотал больше 6.5

    • Не менее 3 голов «Торонто» пропускал в 4-х последних матчах при родных трибунах

    • «Торонто» обыграл «Флориду» в 3-х матчах на своей территории из 4-х последних

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.25, а победа «Флориды» — в 2.26.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

    Прогноз: Победа в шестой игре, прошедшей на территории «Флориды», может обеспечить «Торонто» важное психологическое преимущество, за счет которого команда получит необходимый импульс при родных трибунах.

    Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.11.

    Прогноз: Цена ошибки в предстоящей встрече будет стоить обеим командам путевки в следующей раунд Кубка Стэнли, поэтому вполне вероятно, встреча пройдет в сдержанном темпе ввиду нацеленности на грамотную оборону.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 1.93.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торонто — Флорида?

    Матч Торонто — Флорида состоится 19 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Торонто — Флорида?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Торонто» победит в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торонто — Флорида?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Торонто» победит в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торонто — Флорида?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торонто — Флорида?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.25, а победа «Флориды» — в 2.26.

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    Торонто — Флорида: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 19.05.202502:30. «Торонто» на домашнем льду обеспечит выход в следующий раунд
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