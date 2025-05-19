Торонто — Флорида. Ставка (к. 2.11) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 19 мая 2025 года

В седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скоушабэнк-арене» 19 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Флорида», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торонто»

Путь к плей-офф: Регулярный чемпионат «Торонто» завершил на 1-м месте в таблице Атлантического дивизиона, набрав 108 очков. На 6 турнирных пунктов канадцы обошли 2-ю «Тампу-Бэй».

Последние матчи: Четвертьфинальную серию с «Флоридой» коллектив Крейга Беруби начал с локальных успехов на домашнем льду — 5:4, 4:3, за которыми последовала череда неудач.

Так, в трех следующих матчах «Мэйпл Лифс» допустили поражения, включая 1:6 при родных трибунах. Будучи в шаге от вылета, «Торонто» добился победы в гостях — 2:0, тем самым вернув серию в Канаду.

Не сыграют: Яни Хаканпаа, Мэттью Низ (под вопросом), Энтони Столарс (под вопросом).

Состояние команды: В критической ситуации «Торонто» наглядно продемонстрировал умение включаться в борьбу и зацепился за важнейший гостевой результат.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Впервые за четыре матча команда Крэйга Беруби показала структурно качественную игру и спокойствие в отношении действий в обороне, с чем накануне у канадцев возникали проблемы.

С точки зрения завершения атак к «Торонто» все еще возникают вопросы, однако даже с учетом далекой от образцовых показателей реализации «Мэйпл Лифс» не разучились контролировать шайбу в чужой зоне.

«Флорида»

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне «Флорида» набрала 98 очков, с которыми разместилась на 3-й строчке в таблице Атлантического дивизиона, на 1 очко опередив 4-ю «Оттаву».

Последние матчи: После череды ярких матчей с «Тампой-Бэй» дебют «Флориды» в рамках четвертьфинала обернулся двумя провальными результатами на территории «Торонто».

Вместе с тем в трех следующих матчах команда Пола Мориса взяла верх и приблизила себя к выходу в следующий раунд. Однако в шестой встрече «Пантерз» потерпели поражение на домашней площадке — 0:2.

Не сыграют: Эван Родригес (под вопросом).

Состояние команды: В трех матчах из четырех предыдущих «Флорида» показала полное превосходство над соперником.

Одержав три победы, «Пантерз» были близки к тому, чтобы закончить серию на домашнем льду, однако допустили промах при родных трибунах.

В предыдущих встречах команда Пола Мориса была нацелена на эффективность в завершающей стадии, но накануне этот расчет не сработал.

Вместе с тем одним из сильнейших качеств «Флориды» на дистанции остается внутрення собранность, позволяющая справляться с подобными ситуациями.

Статистика для ставок

В 3-х последних встречах на льду «Торонто» был пробит тотал больше 6.5

Не менее 3 голов «Торонто» пропускал в 4-х последних матчах при родных трибунах

«Торонто» обыграл «Флориду» в 3-х матчах на своей территории из 4-х последних

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.83, ничья — в 4.25, а победа «Флориды» — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.71.

Прогноз: Победа в шестой игре, прошедшей на территории «Флориды», может обеспечить «Торонто» важное психологическое преимущество, за счет которого команда получит необходимый импульс при родных трибунах.

Ставка: «Торонто» победит в матче за 2.11.

Прогноз: Цена ошибки в предстоящей встрече будет стоить обеим командам путевки в следующей раунд Кубка Стэнли, поэтому вполне вероятно, встреча пройдет в сдержанном темпе ввиду нацеленности на грамотную оборону.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.93.