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    Почеттино: В ПСЖ экстраординарная атмосфера и единство

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Мауриcио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Мауриcио Почеттино
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    Мауриcио Почеттино

    Напомним, что матч из-за травм пропустят Неймар и Анхель Ди Мария.

    «Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

    Условия такие, какие есть, но к завтрашнему матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен.

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    • Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

    Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы.

    В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у "ПСЖ" был свой характер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сыграют 16 февраля на «Камп Ноу» в Барселоне.

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