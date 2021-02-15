Почеттино: В ПСЖ экстраординарная атмосфера и единство

Главный тренер «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от предстоящего противостояния св 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что матч из-за травм пропустят Неймар и Анхель Ди Мария.

«Это особенный матч, тем более что я нахожусь здесь около сорока дней. Я чувствую, что этот матч важен для команды. Победа в Лиге чемпионов — основная цель клуба.

Условия такие, какие есть, но к завтрашнему матчу мы будем готовы. Насчет этого я спокоен.

Что случилось, того не изменить. Команда уже не та, что раньше, и я пытаюсь построить здесь что-то новое.

Да, важные игроки пропустят матч. Но команда спит и видит, как бы поскорее выйти на поле, и отдаст все силы ради победы.

В команде экстраординарная атмосфера и единство. Эти игроки хотят что-то сделать ради клуба и его истории. Мы хотим чтобы у "ПСЖ" был свой характер», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» сыграют 16 февраля на «Камп Ноу» в Барселоне.