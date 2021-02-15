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    Крыховяк: У меня недавно было предложение из Германии

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал, что его агент регулярно получает предложения от других европейских клубов.

    Гжегож Крыховяк
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    Гжегож Крыховяк

    «У меня еще полтора года действует контракт с "Локомотивом". Но я пока ничего не планировал.

    Могу сказать точно, что не собираюсь заканчивать карьеру. Намерен поиграть еще пару лет. Я никуда не тороплюсь. Нужно все хорошенько обдумать.

    Не собираюсь ждать последнего дня трансферного окна, чтобы принять решение. Постоянно есть какие-то разговоры, звонки агенту — это нормально.

    Сыграть еще в одной лиге — это был бы интересный опыт. У меня недавно было предложение из Германии, но называть клуб я не буду»«, — приводит слова поляка "Спорт-Экспресс" со ссылкой на SportoweFakty.

    Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

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