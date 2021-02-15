Крыховяк: У меня недавно было предложение из Германии

Гжегож Крыховяк Фото: globallookpress.com
«У меня еще полтора года действует контракт с "Локомотивом". Но я пока ничего не планировал.
Могу сказать точно, что не собираюсь заканчивать карьеру. Намерен поиграть еще пару лет. Я никуда не тороплюсь. Нужно все хорошенько обдумать.
Не собираюсь ждать последнего дня трансферного окна, чтобы принять решение. Постоянно есть какие-то разговоры, звонки агенту — это нормально.
Сыграть еще в одной лиге — это был бы интересный опыт. У меня недавно было предложение из Германии, но называть клуб я не буду»«, — приводит слова поляка "Спорт-Экспресс" со ссылкой на SportoweFakty.
Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.