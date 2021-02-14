Моуринью: Современный пенальти — это когда даже за касание ногтем могут указать на точку

Португалецдал комментарий после поражения «Тоттенхэма» в 24 тура АПЛ от «Ман Сити» (0:3).

«Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.

А потом "Сити" заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти — это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги — и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.

Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа, и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость», — приводит слова португальца BBC.