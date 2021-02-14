ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым
  • 08:11
    • Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open
  • 08:29
    • Уильямс прошла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Соболенко
  • 08:22
    • Осака была сильнее Мугурусы в 1/8 Australian Open
  • 22:25
    • «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган оформил дубль
  • 01:04
    • «Лион» проиграл «Монпелье»
    Все новости спорта

    Моуринью: Современный пенальти — это когда даже за касание ногтем могут указать на точку

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Португалец Жозе Моуринью дал комментарий после поражения «Тоттенхэма» в 24 тура АПЛ от «Ман Сити» (0:3).

    Жозе Моуринью
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью

    «Что сказать об этой игре? Свежая команда играла с утомленной, но начавшей матч очень хорошо. Мы контролировали происходящее, попали в штангу, и гол стал бы для нас зарядом, столь необходимым в случае усталости.

    А потом "Сити" заработал один из этих современных пенальти, как я их называю, и мы попали в сложную ситуацию. Современный пенальти — это когда даже за касание ногтем могут указать на точку. Причем это зависит от соперника. В некоторых случаях ты касаешься игрока ногтем, носом, пальцем ноги — и судья назначает пенальти, а ВАР констатирует, что контакт был. И контакт сложно отрицать.

    Я очень, очень доволен отношением игроков к делу. На поле вышли парни, которые пару дней назад отыграли два часа, и полностью выложились. Парни были в тяжелой ситуации, но проявили храбрость», — приводит слова португальца BBC.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Продолжит ли Россия побеждать?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Упадет ли «Фиорентина» ближе к зоне вылета?
  • «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    13.77
  • Суперэкспресс на 13-14 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Морейренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры