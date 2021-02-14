Гвардиола: Мы заслужили победу. Мы сыграли так, как хотели

Наставник «Ман Сити»прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 24 тура Премьер-лиги.

«Мы заслужили победу. "Тоттенхэм" попал в штангу, и это могло повернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели.

У "Тоттенхэма" есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из ничего. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.

Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим», — цитирует Гвардиолу ВВС.