ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Голдоган продолжает забивать. «Манчестер Сити» выглядит неудержимым
  • 08:11
    • Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open
  • 08:29
    • Уильямс прошла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Соболенко
  • 08:22
    • Осака была сильнее Мугурусы в 1/8 Australian Open
  • 22:25
    • «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган оформил дубль
  • 01:04
    • «Лион» проиграл «Монпелье»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Мы заслужили победу. Мы сыграли так, как хотели

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Наставник «Ман Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в матче 24 тура Премьер-лиги.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «Мы заслужили победу. "Тоттенхэм" попал в штангу, и это могло повернуть игру в другое русло, но мы сыграли так, как хотели.

    У "Тоттенхэма" есть особые качества. В прошлый раз мы тоже играли хорошо и уступили 0:2. Они умеют создавать шансы из ничего. Это мастерство и особый подход со стороны их тренера.

    Пенальти был очевидным. Будет ли теперь Родри постоянно их исполнять? Нет. Я бы сказал, что восхищаюсь его храбростью, но это был не лучший удар. Я не шучу. Я взволнован этим», — цитирует Гвардиолу ВВС.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Продолжит ли Россия побеждать?
  • Россия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Упадет ли «Фиорентина» ближе к зоне вылета?
  • «Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    13.77
  • Суперэкспресс на 13-14 февраля
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.39
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Сампдория — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Морейренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры