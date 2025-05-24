Шеффилд Юнайтед — Сандерленд: прогноз ставки на Чемпионшип 24 мая 2025 года

Шеффилд Юнайтед
Сандерленд
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» по итогам 46-ти туров английского Чемпионшипа занял третью строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.
Команда на 10 очков отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а в полуфинале плей-офф легко разобралась с «Бристоль Сити».
Шеффилд Юнайтед — Сандерленд: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в ответной игре полуфинала плей-офф клуб разгромил «Бристоль Сити» со счетом 3:0 на своем поле.
Ранее «Клинки» в первом поединке данной стадии Чемпионшипа с аналогичным результатом справились с этим же соперником.
Не сыграют: травмированы — Норрингтон-Дэвис, Арбластер, Сачдев и Кларк, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, тем более если учесть то, что нынешнего соперника в Чемпионшипе он опередил на целых 14 очков.
Тайрес Кэмпбелл, Густаво Хамер и Томас Кэннон — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Сандерленд» по итогам регулярного розыгрыша английского Чемпионшипа занял четвертую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в АПЛ.
Команда на 14 очков отстала от зоны прямого выхода в Премьер-лигу, тогда как в полуфинале плей-офф преодолела сопротивление «Ковентри Сити».
Последние матчи: в ответной игре полуфинала плей-офф Чемпионшипа «Чёрные Коты» на своем поле разошлись с «Ковентри» мировой — 1:1.
Перед этим в рамках первого матча данной стадии турнира они сумели одержать над соперником победу в чужих стенах с результатом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Поведа и Даннс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Сандерленд» выиграл лишь раз при пяти поражениях и двух ничьих.
Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, не стоит забывать, что речь идет об одном матче плей-офф, который состоится на нейтральном поле.
Уилсон Исидор — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 13-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Шеффилд Юнайтед» выиграл
- в трех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» забивали больше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Сандерленда» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.05, победа «Сандерленда» — в 3.35.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.50 и 1.52.
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Прогноз: в четырех последних матчах номинальные хозяева не проиграли. При этом в данных поединках забивали больше 1,5 голов.
При этом хозяева выиграли в двух из четырех последних матчей гости не выиграли, а забито было больше 1,5 голов.
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.
Ставка: «Шеффилд Юнайтед» победит за 2.35