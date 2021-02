Полузащитник «Ливерпуля»получил травму подколенного сухожилия в выездном матче 24-го тура чемпионата Англии против(1:3).

Милнер вышел на поле в стартовом составе своей команды, но был вынужден покинуть газон уже на 17-й минуте из-за повреждения.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления будут определены позднее, сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

An update from the boss... #LEILIV | #LFC