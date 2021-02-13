Игроки «Крыльев Советов» подрались с соперниками в матче на сборах в Турции

Футболистыподрались с игроками «Бораца» в контрольном матче в Турции.

Инцидент произошел под занавес матча. Один из игроков «Крыльев» грубо оттолкнул футболиста «Бораца», после чего, в потасовку были втянуты практически все игроки. Арбитр принял решение не доигрывать этот матч. Победу одержали футболисты самарского клуба со счетом 1:0.

«Крылья Советов» готовятся к возобновлению сезона в ФНЛ. После 26 туров самарская команда занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на три очка.