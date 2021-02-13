Нагельсманн прокомментировал интерес «Баварии» к Упамекано

Главный тренер «Лейпцига»дал комментарий по поводу интереса «Баварии» к защитнику

«Ничего не могу подтвердить. Сконцентрирован на игре. Не слышал об этом, потому что не занимаюсь такими вопросами перед матчами. Если "Бавария" делает такие заявления за 20 минут до начала матча, это их ответственность. Ситуация зависит не от клуба, а от игрока. Это меня не волнует, такие моменты — часть футбола. Всегда так было и будет ещё несколько лет», — цитирует Нагельсмана Sport1.

Ранее была информация о том, что «мюнхенцы» могут выплатить отступные за Упамекано, сумма которых составляет 42 млн евро.