«Кристал Пэлас» — «Бернли»: счет матча 0:3, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Селхерст Парк», завершилась со счетом 0:3.

Уже на 5-й минуте Йоханн Гудмундссон открыл счет, точно пробив после кросса с левого фланга от Эрика Питерса.

Еще спустя пять минут Джей Родригес удвоил преимущество «Бернли», когда головой замкнул навес Дуайта Макнила.

На 47-й минуте Родригес выступил в роли ассистента для Мэттью Лоутона, который с лета точно пробил в дальний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Бёрнли 0:3 Голы: 0:1 Йоханн Берг Гудмундссон (5'), 0:2 Ник Поуп (10'), 0:3 Мэттью Лоутон (47') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Лука Миливоевич, Джордан Айю, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд, Кристиан Бентеке (Jean-Philippe Mateta, 76'), Миши Батшуайи (Эндрос Таунсенд, 62') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми (Кевин Лонг, 85'), Эрик Питерс (Филлип Бардсли, 87'), Джек Корк, Йоханн Берг Гудмундссон (Роберт Брэйди, 72'), Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эшли Барнс, Ник Поуп

В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13-е место (29 очков), а «Бернли» — 15-е (26 очков).