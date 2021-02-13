ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сельта» — «Эльче»Примера. Первая победа «Сельты» в 2021 году, «Атлетико» победил в гостях у «Гранады»
  • 17:23
    • «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю»
  • 19:25
    • Гол Холланда спас «Боруссию» от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
  • 19:23
    • «Байер» упустил победный счет в матче с «Майнцем»
  • 18:00
    • «Атлетико» в гостях обыграл «Гранаду»
  • 17:47
    • Экхофф — чемпионка мира в спринте, Казакевич — 19-я
    Все новости спорта

    «Кристал Пэлас» с крупным счетом уступил «Бернли»

    «Кристал Пэлас» — «Бернли»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Кристал Пэлас Бернли Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Бернли» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Селхерст Парк», завершилась со счетом 0:3.

    Уже на 5-й минуте Йоханн Гудмундссон открыл счет, точно пробив после кросса с левого фланга от Эрика Питерса.

    Еще спустя пять минут Джей Родригес удвоил преимущество «Бернли», когда головой замкнул навес Дуайта Макнила.

    На 47-й минуте Родригес выступил в роли ассистента для Мэттью Лоутона, который с лета точно пробил в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Бёрнли 0:3
    Голы: 0:1 Йоханн Берг Гудмундссон (5'), 0:2 Ник Поуп (10'), 0:3 Мэттью Лоутон (47') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Патрик ван Анхольт, Скотт Данн, Шейку Куйяте, Натаниэл Клайн, Лука Миливоевич, Джордан Айю, Эберечи Эзе, Жайро Ридевальд, Кристиан Бентеке (Jean-Philippe Mateta, 76'), Миши Батшуайи (Эндрос Таунсенд, 62') Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми (Кевин Лонг, 85'), Эрик Питерс (Филлип Бардсли, 87'), Джек Корк, Йоханн Берг Гудмундссон (Роберт Брэйди, 72'), Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Эшли Барнс, Ник Поуп

    В турнирной таблице АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 13-е место (29 очков), а «Бернли» — 15-е (26 очков).

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» уничтожит оборону «Тоттенхэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Прервет ли ПСЖ свою беспроигрышную серию в матчах с «Ниццей»?
  • ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Барселона» активизируется после перерыва?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Специя — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ренн — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фламенго — Коринтианс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры