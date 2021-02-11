Главный тренер «Аякса»: Промес хочет уйти в «Спартак»

Полузащитник амстердамскогохочет перейти в московский, заявил главный тренер нидерландского футбольного клуба Эрик тен Хаг.

«Квинси все еще находится в ротации "Аякса", но он хочет уйти в "Спартак". По этой причине мы не стали включать его в заявку на матч против ПСВ.

Если он не уйдет, то останется частью команды, мы рады работать с ним. У меня пока нет точной информации по поводу статуса его перехода в "Спартак" — цитирует AD тен Хага.

Напомним, Промес выступал за "красно-белых" с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.