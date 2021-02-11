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    Главный тренер «Аякса»: Промес хочет уйти в «Спартак»

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    Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес хочет перейти в московский «Спартак», заявил главный тренер нидерландского футбольного клуба Эрик тен Хаг.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Квинси все еще находится в ротации "Аякса", но он хочет уйти в "Спартак". По этой причине мы не стали включать его в заявку на матч против ПСВ.

    Если он не уйдет, то останется частью команды, мы рады работать с ним. У меня пока нет точной информации по поводу статуса его перехода в "Спартак" — цитирует AD тен Хага.

    Напомним, Промес выступал за "красно-белых" с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

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