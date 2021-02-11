«Эвертон» — «Тоттенхэм»: счет матча 5:4, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе победителей голы забили Доминик Калверт-Льюин (36-я минута), Ришарлисон (38, 68), Гилфи Тор Сигурдссон (43, пен.) и Бернард (97).
За лондонскую команду отличились Давинсон Санчес (3, 57), Эрик Ламела (45+3) и Гарри Кейн (83).
Футбол. Англия. Кубок ФА
Эвертон — Тоттенхэм 5:4
Голы: 0:1 Давинсон Санчес (3'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (36'), 2:1 Ришарлисон (38'), 3:1 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (43'), 3:2 Эрик Ламела (45'), 3:3 Давинсон Санчес (57'), 4:3 Ришарлисон (68'), 4:4 Гарри Кейн (83'), 5:4 Бернард (97') Эвертон: Робин Ольсен, Майкл Кин, Лука Динь (Мэйсон Холгейт, 107'), Йерри Мина, Бен Годфри, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Алекс Айуоби (Бернард, 70'), Том Дэвис, Доминик Калверт-Льюин (Шеймус Коулман, 55') Тоттенхэм: Уго Льорис, Мэтт Доэрти (Мусса Сиссоко, 99'), Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Эрик Ламела (Винисиус, 98'), Стивен Бергвейн (Гарри Кейн, 53'), Лукас Моура (Деле Алли, 77'), Tanguy Ndombele (Гарри Уинкс, 91'), Сон Хын Мин Предупреждения: Гилфи Сигурдссон (47'), Йерри Мина (66'), Деле Алли (88'), Ришарлисон (90'), Гарри Кейн (90'), Лука Динь (90'), Гарри Уинкс (100')
Пары по четвертьфиналу Кубка Англии будут определены позднее.