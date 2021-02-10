Семак: Лимит ставит нас в неравные условия в европейских турнирах с другими странами

Главный тренер «Зенита»считает, что успешно выступать в еврокубках российским клубам мешает лимит на легионеров.

«Я всегда был противником лимита. Но правила для всех одинаковые. Но если есть лимит и ограниченное количество качественных игроков, всегда идет гонка за топ-футболистами.

Так что российские игроки просто переходят из одного клуба в другой. И свой потенциал не раскрывают, потому что уверены, что если в одной команде у них не получится, то они будут зарабатывать в другой. Потому что круг качественных российских игроков очень ограничен.

Такое время сейчас. Нужно потерпеть, переждать. Во всех сборных бывают взлеты и падения. В Италии огромное количество хороших игроков, но в "Аталанте" играют одни иностранцы.

В определенные периоды времени каждая страна переживает спад. Он проходит, вырастает новое поколение. Например, у Украины сейчас растет очень талантливое поколение игроков. Думаю, что и в России так будет. Но на данном этапе лимит — это фактор, который ставит нас в неравные условия в европейских турнирах с другими странами.

Есть пример "Барселоны". Если ты не играешь, идешь в другую команду, набираешься опыта. И когда ты дорастаешь до уровня "Барселоны", тебя возвращают. Это здоровая нормальная конкуренция без привязки к паспорту.

Конечно, шансов у молодых сейчас больше. Но опять же, мы говорим о будущем. Надо разграничить: или мы популяризируем футбол и играем в этих условиях, или мы добиваемся результатов. Одновременно это делать сложно», — приводит слова Семака Sport24.