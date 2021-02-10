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    Гол Мактоминая вывел «МЮ» в четвертьфинал Кубка Англии

    «МЮ» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» — 1:0 д.в.

    Основное время матча завершилось без забитых мячей, а на 97-й минуте экстра-тайма хозяева забили мяч, ставший победным.

    Мактоминай поддержал атаку вторым темпом, Рашфорд скинул мяч в центр штрафной, откуда Скотт без лишних раздумий низом пробил точно в цель.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0
    Гол: 1:0 Скотт МакТоминай (97') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Люк Шоу, 91'), Аарон Ван-Биссака (Брендон Уильямс, 91'), Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Эдинсон Кавани, 86'), Фред, Неманья Матич (Скотт МакТоминай, 73'), Донни ван де Бек (Бруну Фернандеш, 73'), Антони Марсьяль Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна (Исса Диоп, 16'), Марк Ноубл, Пабло Форнальс (Said Benrahma, 88'), Джаррод Боуэн (Ben Johnson, 46'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Андрей Ярмоленко (Ademipo Odubeko, 54')

    Следующий соперник «Манчестер Юнайтед» определится позднее в результате жеребьевки.

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