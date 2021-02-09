Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» может пройти на поле «Ювентуса»

Первый матч между «Реал Сосьедадом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы может пройти на нейтральном поле, а не в Сан-Себастьяне.

Как сообщает El Diario Vasco, власти Испании не разрешили английскому клубу находиться на своей территории из-за возможного распространения нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Отмечается, что «Реал Сосьедад» договорился с УЕФА и «Ювентусом» о проведении матча на стадионе в Турине. Официально об этом будет объявлено сразу после того, как будет получено разрешение от итальянских властей.

Испаниия закрыла въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.

Ответная игра, скорее всего, тоже пройдет на нейтральном поле.

Первый матч «Сосьедад» — «МЮ» запланирован на 18 февраля, ответный — на 25 февраля.

Напомним, ранее стало известно, что «Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште.