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    Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» может пройти на поле «Ювентуса»

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    Первый матч между «Реал Сосьедадом» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/16 финала Лиги Европы может пройти на нейтральном поле, а не в Сан-Себастьяне.

    «Манчестер Юнайтед»
    «Манчестер Юнайтед»

    Как сообщает El Diario Vasco, власти Испании не разрешили английскому клубу находиться на своей территории из-за возможного распространения нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

    Отмечается, что «Реал Сосьедад» договорился с УЕФА и «Ювентусом» о проведении матча на стадионе в Турине. Официально об этом будет объявлено сразу после того, как будет получено разрешение от итальянских властей.

    Испаниия закрыла въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.

    Ответная игра, скорее всего, тоже пройдет на нейтральном поле.

    Первый матч «Сосьедад» — «МЮ» запланирован на 18 февраля, ответный — на 25 февраля.

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