Матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» может пройти на поле «Ювентуса»

Как сообщает El Diario Vasco, власти Испании не разрешили английскому клубу находиться на своей территории из-за возможного распространения нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.
Отмечается, что «Реал Сосьедад» договорился с УЕФА и «Ювентусом» о проведении матча на стадионе в Турине. Официально об этом будет объявлено сразу после того, как будет получено разрешение от итальянских властей.
Испаниия закрыла въезд в страну из Великобритании из-за коронавирусных ограничений.
Ответная игра, скорее всего, тоже пройдет на нейтральном поле.
Первый матч «Сосьедад» — «МЮ» запланирован на 18 февраля, ответный — на 25 февраля.
Напомним, ранее стало известно, что «Лейпциг» и «Ливерпуль» проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште.