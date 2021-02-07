Сульшер: «МЮ» не стоит рассматривать как претендента на титул АПЛ

Главный тренерподвел итоги матча с(3:3) в 23-м туре АПЛ.

«Не хочу винить никого за пропущенные голы, но мы все знаем, что могли бы сыграть лучше в каждом из моментов. Нам нужно было забивать четвертый гол.

Наша атака тоже угрожала воротам соперника и играла хорошо. Счет 3:3 — играли две команды с хорошей атакой. Эта игра понравилась гораздо большему числу людей, чем только болельщикам "МЮ". Результаты формируют настроение. Мы покидаем стадион расстроенными потерей двух очков.

Нас даже не стоит рассматривать как претендентов на титул. Это разговор для вас, медиа. Мы стали лучше как команда, посмотрим, где мы в итоге окажемся.

Здорово, что мы двигаемся вперед, но нужно прекратить пропускать простые голы», — приводит слова норвежца Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.