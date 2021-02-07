Соболев повредил мышцы голени в матче с «Ригой»

Нападающий «Спартака»получил ушиб большеберцовой кости в товарищеском матче с(4:0).

На 20-й минуте футболист покинул поле в сопровождении докторов, получив удар по колену в столкновении с соперником.

Тренерский штаб красно-белых 10 минут не проводил замену, москвичи играли в меньшинстве. Затем вместо Александра на поле вышел Эсекьель Понсе.

«По результатам МРТ Александра Соболева связки коленного сустава в порядке.

Диагностировано повреждение мышц голени и ушиб большеберцовой кости. Травма вряд ли потребует длительного восстановления», — сообщает пресс-служба «Спартака.»

Напомним, в ноябре 2020 года Соболев перенёс операцию на колене.