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    Гол Минамино не спас «Саутгемптон» от поражения в матче с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: счет матча 3:2, обзор голов

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    В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» у себя дома обыграл «Саутгемптон» — 3:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Сороки» открыли счет на 16-й минуте, когда Джозеф Уиллок замкнул прострел Аллана Сен-Максимена.

    Спустя десять минут хозяева удвоили свое преимущество. Сен-Максимен от лицевой сделал скидку на Мигеля Альмирона, тот пробил низом, мяч рикошетом от ноги Яна Беднарека влетел в сетку.

    «Святые» сократили отставание на 30-й минуте усилиями Такуми Минамино, который хлестким ударом с острого угла пробил Карла Дарлоу.

    И все же еще до перерыва «Ньюкасл» вернул себе преимущество в два гола. Альмирон перехватил мяч, дошел до штрафной площади и пробил аккуратно в нижний угол.

    На 48-й минуте Джеймс Уорд-Праус вновь возродил интригу, блестяще пробив со штрафного с 26 метров.

    Еще через пару минут «сороки» остались в меньшинстве, так как Джеффри Хендрик получил вторую желтую карточку.

    Несмотря на численное преимущество, «святые» так и не смогли избежать поражений.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Саутгемптон 3:2
    Голы: 1:0 Джозеф Уиллок (16'), 2:0 Мигель Альмирон (26'), 2:1 Такуми Минамино (30'), 3:1 Мигель Альмирон (45'), 3:2 Джеймс Уорд-Праус (48') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Айзак Хэйден, Джамаль Льюис, Javier Manquillo (Эмиль Крафт, 24'), Джонджо Шелви, Аллан Сент-Максимен (Пол Дамметт, 67'), Джеффри Хендрик, Мигель Альмирон, Джозеф Уиллок, Каллум Уилсон (Жоэлинтон, 36') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Райан Бертранд, Янник Вестергор, Джек Стивенс (Dan N'Lundulu, 81'), Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Такуми Минамино, Дэнни Ингс, Че Адамс Предупреждения: Джеффри Хендрик (11'), Эмиль Крафт (45'), Джеффри Хендрик (49'), Ян Беднарек (74')

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 12-е место (29 очков), а «Ньюкасл» — 16-е (25 очков).

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