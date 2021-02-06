«Ньюкасл» — «Саутгемптон»: счет матча 3:2, обзор голов

«Сороки» открыли счет на 16-й минуте, когда Джозеф Уиллок замкнул прострел Аллана Сен-Максимена.
Спустя десять минут хозяева удвоили свое преимущество. Сен-Максимен от лицевой сделал скидку на Мигеля Альмирона, тот пробил низом, мяч рикошетом от ноги Яна Беднарека влетел в сетку.
«Святые» сократили отставание на 30-й минуте усилиями Такуми Минамино, который хлестким ударом с острого угла пробил Карла Дарлоу.
И все же еще до перерыва «Ньюкасл» вернул себе преимущество в два гола. Альмирон перехватил мяч, дошел до штрафной площади и пробил аккуратно в нижний угол.
На 48-й минуте Джеймс Уорд-Праус вновь возродил интригу, блестяще пробив со штрафного с 26 метров.
Еще через пару минут «сороки» остались в меньшинстве, так как Джеффри Хендрик получил вторую желтую карточку.
Несмотря на численное преимущество, «святые» так и не смогли избежать поражений.
В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 12-е место (29 очков), а «Ньюкасл» — 16-е (25 очков).