Черчесов рассказал о планах подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной Россиирассказал, как команда будет готовиться к чемпионату Европы.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.

Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России.

Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план.

Если пандемия внесет изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Добавим, что на групповом этапе сборная России сыграет с командами Финляндии, Дании и Бельгии.