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    Черчесов рассказал о планах подготовки к Евро-2020

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к чемпионату Европы.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

    «У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.

    Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России.

    Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план.

    Если пандемия внесет изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

    Добавим, что на групповом этапе сборная России сыграет с командами Финляндии, Дании и Бельгии.

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