Черчесов рассказал о планах подготовки к Евро-2020

Станислав Черчесов
globallookpress.com
Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
«У нас есть план подготовки к крупным турнирам. Мы использовали его перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира.
Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте. Затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России.
Завершим подготовку на базе в Новогорске. Надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план.
Если пандемия внесет изменения в план подготовки сборной, уверен, в Турции нам всегда помогут организовать учебно-тренировочные сборы», — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.
Добавим, что на групповом этапе сборная России сыграет с командами Финляндии, Дании и Бельгии.