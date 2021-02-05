Панов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что «Спартаку» нужно назначить главным тренером

«Я за Венгера. Если бы он возглавил "Спартак", было бы здорово. Его "Арсенал" играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. А во-вторых, он безработный. Ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, все-таки уже старенький.

Его опыт мог бы нам пригодиться. Плюс огромный авторитет. Для футболиста очень важно, чтобы тренер чего-то добился. Когда он говорит, все слушают. Человек выиграл чемпионат Англии, неплохо себя показывал в Лиге чемпионов», — приводит слова Панова «Спорт день за днем».

Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее сообщил, что покинет команду в конце сезона.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.