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    Панов назвал идеального тренера для «Спартака»

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    Бывший футболист сборной России Александр Панов считает, что «Спартаку» нужно назначить главным тренером Арсена Венгера.

    Арсен Венгер
    Арсен Венгер

    «Я за Венгера. Если бы он возглавил "Спартак", было бы здорово. Его "Арсенал" играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. А во-вторых, он безработный. Ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, все-таки уже старенький.

    Его опыт мог бы нам пригодиться. Плюс огромный авторитет. Для футболиста очень важно, чтобы тренер чего-то добился. Когда он говорит, все слушают. Человек выиграл чемпионат Англии, неплохо себя показывал в Лиге чемпионов», — приводит слова Панова «Спорт день за днем».

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    • Напомним, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ранее сообщил, что покинет команду в конце сезона.

    «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 19-ти туров.

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