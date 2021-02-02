Слуцкий: Если у Промеса не будет проблем с мотивацией, для РПЛ это большой трансфер

Главный тренер «Рубина»оценил возвращение нападающегов «Спартак».

В понедельник, 1 февраля, в «Спартаке» подтвердили информацию о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

«Когда я работал в Голландии, мы пересеклись. И в тот сезон он выглядел так же, как в московском "Спартаке".

Но сейчас прошел год, и я видел несколько матчей "Аякса": он не играл или проводил очень мало времени на поле.

Не верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества и за короткий промежуток стать другим.

Поэтому, думаю, если у него не будет проблем с мотивацией, то для нашего чемпионата это большой трансфер», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».