«Ливерпуль» и «Лейпциг» могут сыграть в Будапеште

Первый матч 1/8 финала междуможет состояться в Будапеште.

Ранее стало известно, что «Лейпциг» и «Ливерпуль» не смогут сыграть на домашнем стадионе немецкого клуба. Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Запрет вступил в силу в субботу, 30 января, и было подтверждено, что для игроков «Ливерпуля» не будет особых условий.

По информации The Times, запасным местом для проведения мата «Лейпциг» — «Ливерпуль» является «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля.