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    «Ливерпуль» и «Лейпциг» могут сыграть в Будапеште

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    Первый матч 1/8 финала между «Лейпцигом» и «Ливерпулем» может состояться в Будапеште.

    «Пушкаш Арена»
    «Пушкаш Арена»

    Ранее стало известно, что «Лейпциг» и «Ливерпуль» не смогут сыграть на домашнем стадионе немецкого клуба. Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса.

    Запрет вступил в силу в субботу, 30 января, и было подтверждено, что для игроков «Ливерпуля» не будет особых условий.

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    • По информации The Times, запасным местом для проведения мата «Лейпциг» — «Ливерпуль» является «Пушкаш Арена» в Будапеште.

    Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля.

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