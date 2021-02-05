«Ливерпуль» и «Лейпциг» могут сыграть в Будапеште

«Пушкаш Арена»
globallookpress.com
Ранее стало известно, что «Лейпциг» и «Ливерпуль» не смогут сыграть на домашнем стадионе немецкого клуба. Германия прекратила авиасообщение с Великобританией до 17 февраля в связи с распространением нового штамма коронавируса.
Запрет вступил в силу в субботу, 30 января, и было подтверждено, что для игроков «Ливерпуля» не будет особых условий.
По информации The Times, запасным местом для проведения мата «Лейпциг» — «Ливерпуль» является «Пушкаш Арена» в Будапеште.
Матч «Лейпциг» — «Ливерпуль» запланирован на 16 февраля.