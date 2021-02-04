Робертсон заявил, что «Ливерпуль» не участвует в чемпионской гонке

Защитникподвел итоги матча 22-го тура чемпионата Англии против(0:1).

«"Брайтон" был лучшей командой на поле. Мы очень разочаровали весь стадион. Нужно отдать должное команде за хорошую игру. Мы не сделали ничего особенного. К каждой игре мы готовимся по-разному. Нам нужно найти способ добиться результатов, особенно дома.

Любая игра против "Манчестер Сити" важна. В настоящий момент мы не участвуем в чемпионской гонке. Отстаем от них на 7 очков, и у них впереди игра. Уверен, что они сказали бы то же самое, если бы потенциально отставали на 10 очков. Нам нужно стать тем "Ливерпулем", о котором все знают», — цитирует Робертсона BBC.

«Ливерпуль» с 47 очками идет на четвертом месте в АПЛ, отставая от первого «Ман Сити» на семь баллов и сыграв на матч больше.