«Ростов» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу над(2:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в испанской Марбелье.

На 45-й минуте встречи между игроками произошла потасовка после того, как полузащитник «быков» Тонни Вильена ударил форварда Романа Тугарева рукой по затылку.

За партнёра вступился полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, после чего присоединились Роман Ерёменко, Давид Тошевски, Игорь Смольников и Магомед-Шапи Сулейманов.

Арбитр матча наградил жёлтыми карточками Вильену и Байрамяна.

На 61-й минуте полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов открыл счёт, а спустя семь минут Сулейманов оформил дубль.

Товарищеские матчи. Клубы «Ростов» — «Краснодар» — 0:2 (0:0) Голы: Сулейманов, 61 (0:1). Сулейманов, 68 (0:2)«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Козлов (Осипенко, 46), Рукас (Поярков, 46), Алеесами (Павловец, 46), Хаджикадунич (Махатадзе, 46), Еременко (Норманн, 46), Х.Байрамян (Лангович, 46), Тугарев (Альмквист, 46), Глебов (Гигович, 46), Сухомлинов (Полоз, 46), Тошевски (Обухов, 46)«Краснодар»: Городов, Смольников, Мартынович (Корнюшин, 84), Рамирес, Газинский, Кабелла (Сабуа, 82), Классон, Вилена, Кайо, Берг (Л.Байрамян, 82), СулеймановПредупреждения: Х.Байрамян, 45. Вилена, 45

Для краснодарцев это второй матч за день — ранее они сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).