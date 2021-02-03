УЕФА назвал ключевых игроков в сборной России

Официальный сайт УЕФА в заметке, посвященной сборной России в преддверии Евро-2020, назвал ключевых игроков национальной команды.

Ими стали нападающий «Зенита» Артем Дзюба и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

«Форвард клуба из Санкт-Петербурга забил три гола на ЧМ-2018 и унаследовал капитанскую повязку у Игоря Акинфеева. Дзюба по-прежнему является лидером российской Премьер-лиги по голам и передачам.

Фернандес незаменим: он крепкий защитник и опасен при движении вперед. Именно его точный удар головой принес России серию пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 с Хорватией», — говорится в статье.

В составе сборной России 32-летний Дзюба провел 35 матчей, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач. На счету 30-летнего Фернандеса 18 матчей, три гола и один ассист.

На групповом этапе предстоящего чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Дании и Финляндии.