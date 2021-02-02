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    Паршивлюк: «Фиорентина» держала под меня место

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    Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк признался, что мог перейти в европейский клуб, когда играл за «Спартак».

    Сергей Паршивлюк
    Сергей Паршивлюк

    «Прям близок к переходу в европейский клуб не был. Один раз только была история, но я не знаю, насколько много в ней правды.

    2009 год, Стипе Плетикоса вернулся из расположения сборной Хорватии и спрашивает у меня: "С тобой разговаривали?" Я не понял — кто, чего. А потом выяснилось, что агент Стипе ему сказал, что "Фиорентина" держит под меня место. Ну и все.

    Потом, после какого-то из матчей, мы поехали всей командой в ресторан — раньше в "Спартаке" была такая традиция. И там я у Дмитрия Львовича Попова спросил про это, он тогда тоже был спортивным директором. Не помню точно его ответ, но вроде как да, интерес такой был», — приводит слова Паршивлюка Sport24.

    Напомним, в конце января «Фиорентина» подписала контракт с Александром Кокориным.

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