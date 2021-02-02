Паршивлюк: «Фиорентина» держала под меня место

Защитник «Динамо»признался, что мог перейти в европейский клуб, когда играл за «Спартак».

«Прям близок к переходу в европейский клуб не был. Один раз только была история, но я не знаю, насколько много в ней правды.

2009 год, Стипе Плетикоса вернулся из расположения сборной Хорватии и спрашивает у меня: "С тобой разговаривали?" Я не понял — кто, чего. А потом выяснилось, что агент Стипе ему сказал, что "Фиорентина" держит под меня место. Ну и все.

Потом, после какого-то из матчей, мы поехали всей командой в ресторан — раньше в "Спартаке" была такая традиция. И там я у Дмитрия Львовича Попова спросил про это, он тогда тоже был спортивным директором. Не помню точно его ответ, но вроде как да, интерес такой был», — приводит слова Паршивлюка Sport24.

Напомним, в конце января «Фиорентина» подписала контракт с Александром Кокориным.