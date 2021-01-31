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    «Лестер» на своем поле уступил «Лидсу»

    «Лестер» — «Лидс»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Лестер» в домашнем матче 21-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Лидса» — 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Лисы» открыли счет на 13-й минуте, когда Харви Барнс отдал передачу Джеймсу Мэддисону, тот прошел вперед и прострелил обратно на Барнса, который из штрафной пробил в левый нижний угол.

    «Павлины» отыгрались спустя пару минут. Патрик Бэмфорд выполнил разрезающий пас на Стюарта Далласа и тот в касание пробил низом в дальний угол.

    На 70-й минуте гости получили минимальный перевес. Рафинья мягким навесом нашел в штрафной Бэмфорда, который роскошным ударом пробил в дальний угол под перекладину.

    Победную точку на 84-й минуте поставил Джек Харрисон, воспользовавшись пасом Бэмфорда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Лидс 1:3
    Голы: 1:0 Харви Льюис Барнс (13'), 1:1 Стюарт Даллас (15'), 1:2 Патрик Бэмфорд (70'), 1:3 Джек Харрисон (84') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана (Дженгиз Ундер, 80'), Джонни Эванс, Тимоти Кастань (Рикарду Перейра, 37'), Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон (Чаглар Сёюнджю, 46'), Харви Льюис Барнс, Нампалис Менди, Айосе Перес Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Pascal Struijk, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас (Элдер Кошта, 80'), Родриго (Матеуш Клих, 21'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд Предупреждения: Luke Ayling (38'), Стюарт Даллас (62'), Матеуш Клих (74')

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место (39 очков), а «Лидс» — 12-е (29 очков).

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