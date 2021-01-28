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    Мусаев подпишет с «Рубином» контракт на 5 лет

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    Полузащитник Леон Мусаев подпишет с «Рубином» контракт на 5 лет, рассказал спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский.

    Леон Мусаев
    Леон Мусаев

    22-летний российский хавбек «Зенита» присоединится к «Рубину» на сборе в Турции 29 января, после чего последует официальное объявление о его переходе.

    Казанцы заплатят за трансфер хавбека 500 тысяч евро — эту информацию подтвердил изданию «Спорт-Экспресс» Яровинский.

    В «Рубине» не рассматривали вариант аренды игрока и настаивали на полноценном переходе. При этом у «Зенита» остается первоочередное право выкупа.

    В текущем сезоне Мусаев провел 6 матчей за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

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