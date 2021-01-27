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    «Челси» и «Вулверхэмптон» разошлись без голов

    «Челси» — «Вулверхэмптон»: счет 0:0

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    В 20 туре АПЛ «Челси» с новым наставником в лице Томаса Тухеля сыграл вничью 0:0 с «Вулверхэмптоном».

    Рис Джеймс
    Рис Джеймс

    Победив лишь раз в четырех турах чемпионата, «Челси» идет 8 с 30 очками. «Вулверхэмптон» занимает 13 место с 23 баллами на счет.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Вулверхэмптон 0:0
    Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Бен Чилвел (Кристиан Пулишич, 77'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Матео Ковачич, Каллум Хадсон-Одои, Хаким Зиеш (Мэйсон Маунт, 83'), Кай Хаверц, Оливье Жиру (Тэмми Абрахам, 77') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Райан Айт Нури (Ki-Jana Hoever, 46'), Рубен Невеш, Даниэл Поденсе (Виллиан Жозе, 72'), Нелсон Семеду, Леандер Дендонкер, Педру Нету, Адама Траоре (Жоау Моутинью, 90') Предупреждения: Педру Нету (50'), Бен Чилвел (62')

    Напомним, что для Томаса Тухеля это первая игра на посту главного тренера «аристократов».

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