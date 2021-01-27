Артета прокомментировал победу над «Саутгемптоном»

Главный тренер лондонскоговысказался о победе над(3:1) в 20-м туре чемпионата Англии.

«Я думаю, что мы были хороши с самого начала. Мы пропустили гол после углового, но сразу же ответили. Мы хорошо владели мячом. Мы вышли из проблемной ситуации и создали несколько отличных моментов. Наш прессинг был блестящим. Это была сильная игра.

Пепе? Он снова был очень хорош. Он создавал важные моменты. Сегодня он заслужил свой шанс, и он им воспользовался.

Сака был очень последовательным. Он играл на разных позициях и адаптировался. Он помогает другим игрокам. Сегодня это было еще одно сильное выступление в исполнении Букайо», — цитирует испанца BT Sport.

«Арсенал» одержал шестую победу кряду и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» находится на 11-й строчке.