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    Артета прокомментировал победу над «Саутгемптоном»

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    Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Саутгемптоном» (3:1) в 20-м туре чемпионата Англии.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Я думаю, что мы были хороши с самого начала. Мы пропустили гол после углового, но сразу же ответили. Мы хорошо владели мячом. Мы вышли из проблемной ситуации и создали несколько отличных моментов. Наш прессинг был блестящим. Это была сильная игра.

    Пепе? Он снова был очень хорош. Он создавал важные моменты. Сегодня он заслужил свой шанс, и он им воспользовался.

    Сака был очень последовательным. Он играл на разных позициях и адаптировался. Он помогает другим игрокам. Сегодня это было еще одно сильное выступление в исполнении Букайо», — цитирует испанца BT Sport.

    «Арсенал» одержал шестую победу кряду и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» находится на 11-й строчке.

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