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    Долги «Барселоны» превысили миллиард евро

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    «Барселона» на своем официальном сайте опубликовала ежегодный финансовый отчет, согласно которому у «блаугранас» весьма катастрофическое положение. Долги клуба превысили отметку в 1,173 миллиарда евро.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Из которых 730 млн — обязательства, по которым каталонцы должны рассчитаться в краткосрочной перспективе. Еще 488,4 млн — чистый убыток за прошлый год. В сумму задолженности в том числе входят 265 млн, которые необходимо вернуть кредитным организациям, еще 164 млн клуб должен своим сотрудникам.

    Подобные цифры объясняются общей ситуацией с пандемией коронавируса, невозможностью открыть стадионы для зрителей.

    Напомним, ранее клуб снижал выплаты игрокам по контрактам. При этом в руководстве каталонцев неоднократно отмечалось, что «Барселоне» будет крайне сложно обеспечить новый контракт с Лионелем Месси, соглашение с которым истекает этим летом.

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