Долги «Барселоны» превысили миллиард евро

Лионель Месси
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Из которых 730 млн — обязательства, по которым каталонцы должны рассчитаться в краткосрочной перспективе. Еще 488,4 млн — чистый убыток за прошлый год. В сумму задолженности в том числе входят 265 млн, которые необходимо вернуть кредитным организациям, еще 164 млн клуб должен своим сотрудникам.
Подобные цифры объясняются общей ситуацией с пандемией коронавируса, невозможностью открыть стадионы для зрителей.
Напомним, ранее клуб снижал выплаты игрокам по контрактам. При этом в руководстве каталонцев неоднократно отмечалось, что «Барселоне» будет крайне сложно обеспечить новый контракт с Лионелем Месси, соглашение с которым истекает этим летом.