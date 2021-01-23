Влашич рассказал, уйдет ли он из ЦСКА этой зимой

Полузащитник ЦСКАотреагировал на очередную информацию о том, что он может покинуть команду во время зимней паузы в чемпионате России.

«Я в ЦСКА уже 2,5 года и всё это время постоянно слышу о том, что якобы могу покинуть команду. Каждый раз возникает этот вопрос. А я всё равно здесь с вами.

Сейчас я не намерен никуда уходить. Очень хочу в этом сезоне выиграть титул с ЦСКА. Будь то чемпионат или Кубок. Вот мои задачи до окончания нынешнего сезона», — приводит слова хорватского футболиста BobSoccer.

В текущем сезоне Влашич провел 21 матч, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт Влашича с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.