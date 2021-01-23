«Удинезе» — «Интер»: счет матча 0:0

В 19-м туре чемпионата Италиина своем поле сыграл вничью с миланским

Встреча на «Дачия Арене» в Удине завершилась без забитых мячей.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Интер 0:0 Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци (Себастьен Де Майо, 62'), Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен (Науэль Молина, 78'), Толгай Али Арслан (Уолас, 33'), Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Брам Нуйтинк, 78'), Жерар Деулофеу (Роландо Мандрагора, 62'), Кевин Ласанья Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг (Иван Перишич, 70'), Артуро Видаль (Стефано Сенси, 70'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70') Предупреждения: Толгай Али Арслан (10'), Самир Ханданович (37'), Алессандро Бастони (66'), Марвин Зегелар (78'), Стефано Сенси (83')

«Интер» остался на втором месте, набрав 41 очко. У лидера серии А «Милана» осталось 43 очка по итогам тура. «Удинезе» занимает находится на 13-м месте, имея 18 очков.

30 января «Интер» примет «Беневенто». 31 января состоится матч «Специя» — «Удинезе».