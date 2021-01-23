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    «Интер» сыграл вничью с «Удинезе» и не смог догнать «Милан»

    «Удинезе» — «Интер»: счет матча 0:0

    Футбол Серия A Футбол Италии Удинезе Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19-м туре чемпионата Италии «Удинезе» на своем поле сыграл вничью с миланским «Интером».

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча на «Дачия Арене» в Удине завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Италия. Серия А
    Удинезе — Интер 0:0
    Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци (Себастьен Де Майо, 62'), Родриго Бекао, Родриго Де Пауль, Йенс Ларсен (Науэль Молина, 78'), Толгай Али Арслан (Уолас, 33'), Роберто Перейра, Марвин Зегелар (Брам Нуйтинк, 78'), Жерар Деулофеу (Роландо Мандрагора, 62'), Кевин Ласанья Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Эшли Янг (Иван Перишич, 70'), Артуро Видаль (Стефано Сенси, 70'), Николо Барелла, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70') Предупреждения: Толгай Али Арслан (10'), Самир Ханданович (37'), Алессандро Бастони (66'), Марвин Зегелар (78'), Стефано Сенси (83')

    «Интер» остался на втором месте, набрав 41 очко. У лидера серии А «Милана» осталось 43 очка по итогам тура. «Удинезе» занимает находится на 13-м месте, имея 18 очков.

    30 января «Интер» примет «Беневенто». 31 января состоится матч «Специя» — «Удинезе».

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