ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • 21:56
    • «Атланта» без Миранчука разгромила «Милан»
  • 20:21
    • «Севилья» разгромила «Кадис» благодаря хет-трику Эн-Несери
  • 19:53
    • ЦСКА дома уступил «Йокериту»
  • 18:57
    • «Рома» вырвала победу у «Специи»
  • 18:46
    • Французские биатлонисты выиграли эстафету в Антерсельве, Россия — третья
    Все новости спорта

    «Атланта» без Миранчука разгромила «Милан»

    «Милан» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Аталанта Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» потерпел домашнее поражение от «Аталанты» со счетом 0:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот «Милана».

    На 51-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кессье при борьбе за мяч в штрафной «Милана» попал локтем в лицо Иличичу.

    Иличич с «точки» пробил не совсем удачно — практически по центру ворот — мяч проскочил под вратарём.

    А на 77-й минуте Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.

    Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук был включен в запас, но на поле «Сан-Сиро» так и не вышел.

    Футбол. Италия. Серия А
    Милан — Аталанта 0:3
    Голы: 0:1 Кристиан Ромеро (26'), 0:2 Йосип Иличич (пенальти) (53'), 0:3 Дуван Сапата (77') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu (Mateo Pablo Musacchio, 57'), Симон Кьер, Сандро Тонали, Суалихо Мейте (Браим Диас, 46'), Франк Кессье, Самуэль Кастильехо (Марио Манджукич, 70'), Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау (Анте Ребич, 70') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити (Маттиа Кальдара, 90'), Робин Гозенс (Хосе Луис Паломино, 90'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Руслан Малиновский, 90'), Ханс Хатебур (Йоаким Мехле, 67'), Йосип Иличич (Луис Мурьель, 82'), Дуван Сапата Предупреждения: Тео Эрнандес (38'), Франк Кессье (52'), Робин Гозенс (84')

    «Милан» сохранил лидерство в Серии А. Команда Стефано Пиоли набрала 43 очка в 19 турах. «Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвертую строчку таблицы чемпионата Италии.

    30 января «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей». «Аталанта» 31 января примет «Лацио».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Сможет ли «Марсель» остановить команду Головина?
  • «Монако» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Подаст ли «Реал» признаки жизни?
  • «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры