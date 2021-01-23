«Милан» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 19-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот «Милана».

На 51-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кессье при борьбе за мяч в штрафной «Милана» попал локтем в лицо Иличичу.

Иличич с «точки» пробил не совсем удачно — практически по центру ворот — мяч проскочил под вратарём.

А на 77-й минуте Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук был включен в запас, но на поле «Сан-Сиро» так и не вышел.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Аталанта 0:3 Голы: 0:1 Кристиан Ромеро (26'), 0:2 Йосип Иличич (пенальти) (53'), 0:3 Дуван Сапата (77') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Тео Эрнандес, Pierre Kalulu (Mateo Pablo Musacchio, 57'), Симон Кьер, Сандро Тонали, Суалихо Мейте (Браим Диас, 46'), Франк Кессье, Самуэль Кастильехо (Марио Манджукич, 70'), Златан Ибрагимович, Рафаэл Леау (Анте Ребич, 70') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити (Маттиа Кальдара, 90'), Робин Гозенс (Хосе Луис Паломино, 90'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Руслан Малиновский, 90'), Ханс Хатебур (Йоаким Мехле, 67'), Йосип Иличич (Луис Мурьель, 82'), Дуван Сапата Предупреждения: Тео Эрнандес (38'), Франк Кессье (52'), Робин Гозенс (84')

«Милан» сохранил лидерство в Серии А. Команда Стефано Пиоли набрала 43 очка в 19 турах. «Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвертую строчку таблицы чемпионата Италии.

30 января «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей». «Аталанта» 31 января примет «Лацио».