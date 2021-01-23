«Милан» — «Аталанта»: счет матча 0:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 26-й минуте. Гости разыграли угловой, прошла подача в штрафную — Ромеро опередил Калюлю и головой переправил мяч в сетку ворот «Милана».
На 51-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кессье при борьбе за мяч в штрафной «Милана» попал локтем в лицо Иличичу.
Иличич с «точки» пробил не совсем удачно — практически по центру ворот — мяч проскочил под вратарём.
А на 77-й минуте Ромеро протащил атаку по центру, далее сделал пас в штрафную на ход Сапате, который уверенным ударом загнал мяч в ближний угол ворот.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук был включен в запас, но на поле «Сан-Сиро» так и не вышел.
«Милан» сохранил лидерство в Серии А. Команда Стефано Пиоли набрала 43 очка в 19 турах. «Аталанта», набрав 36 очков, поднялась на четвертую строчку таблицы чемпионата Италии.
30 января «Милан» сыграет в гостях с «Болоньей». «Аталанта» 31 января примет «Лацио».