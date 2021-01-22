Спортивный директоропроверг информацию о банкротстве клуба и снятии с розыгрыша РПЛ-2020/21.

В «Тамбове» опровергли информацию о возможном снятии команды с РПЛ globallookpress.com 50 000 Бонус новым игрокам Играть!

«Ситуация нестабильная. Может произойти все, что угодно, но пока никто не снимается. В субботу у игроков заканчивается первый сбор», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Ранее генеральный директор клуба Ольга Коновалова не исключила, что «Тамбов» может сняться с розыгрыша РПЛ в середине января. В середине декабря в отношении клуба было возбуждено административное дело за долги по зарплатам.

После 19 туров сезона-2020/21 «Тамбов» занимает последнее, 16 место в турнирной таблице с 13 очками.