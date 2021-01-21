ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Будущее Месси остается неопределенным«Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
  • 07:00
    • Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» попали в список недоступных по протоколу Covid-19
  • 01:34
    • «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу третьего дивизиона
  • 01:22
    • «МЮ» одержал волевую победу над «Фулхэмом» и вернул лидерство в АПЛ
  • 00:58
    • «Ювентус» обыграл «Наполи» в матче за Суперкубок Италии
  • 00:48
    • Кришитану Роналду — лучший в истории по голам в официальных матчах
    Все новости спорта

    Зидан не считает позором вылет «Реала» из Кубка от команды третьей лиги

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет от третьелигового «Алькояно» (1:2 ОТ) в Кубке Испании.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Мы старались победить, парни полностью выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это сделать не удается, может случиться то, что произошло с нами. Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка, но игроки старались.

    Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол, их вратарь сделал 2-3 сэйва. Ответственность лежит на мне.

    У таких команд мы должны выигрывать. Но случившееся — не позор, такое бывает. Теперь это случилось с нами. Мы продолжим работать и не будем сходить с ума из-за этого. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости», — цитирует Зидана Marca.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Бернли»?
  • «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Сможет ли «Барселона» угомонить самую сенсационную команду Кубка Испании?
  • «Корнелья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Одержит ли «Атлетико» очередную победу в Примере?
  • «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корнелья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коринтианс — Спорт Ресифи
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры