Зидан не считает позором вылет «Реала» из Кубка от команды третьей лиги

Главный тренер мадридскогопрокомментировал вылет от третьелигового(1:2 ОТ) в Кубке Испании.

«Мы старались победить, парни полностью выложились на поле. У нас были шансы забить, а когда это сделать не удается, может случиться то, что произошло с нами. Это сложная ситуация, мы вылетели из Кубка, но игроки старались.

Игроки стремились к победе, и если бы мы забили второй гол, то все сложилось бы иначе. Но это футбол, их вратарь сделал 2-3 сэйва. Ответственность лежит на мне.

У таких команд мы должны выигрывать. Но случившееся — не позор, такое бывает. Теперь это случилось с нами. Мы продолжим работать и не будем сходить с ума из-за этого. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, что находится в пределах досягаемости», — цитирует Зидана Marca.