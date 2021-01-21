«Ювентус» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор гола

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Бернардески навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, после мяч рикошетом от Бакайоко отлетел во вратарскую «Наполи» и Роналду с близкой дистанции расстрелял ворота.
На 78-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Мертенс выскочил из-за спины у Маккенни в чужой штрафной, после чего получил удар по ногам от попытавшегося вынести мяч американца.
Однако, Лоренцо Инсинье с точки пробил мимо левого от себя угла ворот.
А на 5-й компенсированной минуте Куадрадо убежал в контратаку по левому флангу и отпасовал в штрафную «Наполи» на Морату, который поразил уже фактически пустые ворота.
«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в девятый раз. Ранее туринцы завоевывали трофей в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Андреа Пирло завоевал первый тренерский трофей.