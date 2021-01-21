«Ювентус» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор гола

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче за Суперкубок Италии.

Счет в матче был открыт на 64-й минуте. Бернардески навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, после мяч рикошетом от Бакайоко отлетел во вратарскую «Наполи» и Роналду с близкой дистанции расстрелял ворота.

На 78-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Мертенс выскочил из-за спины у Маккенни в чужой штрафной, после чего получил удар по ногам от попытавшегося вынести мяч американца.

Однако, Лоренцо Инсинье с точки пробил мимо левого от себя угла ворот.

А на 5-й компенсированной минуте Куадрадо убежал в контратаку по левому флангу и отпасовал в штрафную «Наполи» на Морату, который поразил уже фактически пустые ворота.

Футбол. Италия. Суперкубок Ювентус — Наполи 2:0 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (64'), 2:0 Альваро Мората (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Артур, Уэстон Маккенни, Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 46'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 84'), Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Альваро Мората, 84') Наполи: Давид Оспина, Мариу Руй (Маттео Политано, 85'), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали, Костас Манолас, Диего Демме (Фернандо Льоренте, 85'), Тьемуэ Бакайоко (Элиф Элмас, 67'), Ирвин Лосано, Пётр Зелиньски, Лоренцо Инсинье, Андреа Петанья (Дрис Мертенс, 72') Предупреждения: Криштиану Роналду (74'), Пётр Зелиньски (89')

«Ювентус» выиграл Суперкубок Италии в девятый раз. Ранее туринцы завоевывали трофей в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 годах. Андреа Пирло завоевал первый тренерский трофей.