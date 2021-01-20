Кокорин — главная трансферная цель «Фиорентины»

Александр Кокорин
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В качестве альтернативы «фиалки» рассматривают возможность подписания 27-летнего бразильского форварда Фелипе Андерсона из лондонского «Вест Хэма».
Напомним, в сентябре 2020 года в СМИ сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за семь миллионов евро. В декабре появилась информация, что он по-прежнему интересен «Фиорентине», а переход может состояться в январе.
В текущем сезона 29-летний Кокорин составе московского клуба провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.