Кокорин — главная трансферная цель «Фиорентины»

Нападающийявляется главной трансферной целью, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

В качестве альтернативы «фиалки» рассматривают возможность подписания 27-летнего бразильского форварда Фелипе Андерсона из лондонского «Вест Хэма».

Напомним, в сентябре 2020 года в СМИ сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за семь миллионов евро. В декабре появилась информация, что он по-прежнему интересен «Фиорентине», а переход может состояться в январе.

В текущем сезона 29-летний Кокорин составе московского клуба провел 10 матчей во всех турнирах, забив два гола с пенальти.