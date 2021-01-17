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    «Лестер» победил «Саутгемптон» и вышел на второе место в АПЛ

    «Лестер» — «Саутгемптон»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 19 тура АПЛ «Лестер» на своем поле разобрался с «Саутгемптоном», победив 2:0.

    Джейми Варди и Джеймс Мэддисон
    Джейми Варди и Джеймс Мэддисон

    По голу в составе «лисов» забили Джеймс Мэддисон (37 минута) и Харви Барнс (90+5 минута).

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Саутгемптон 2:0
    Голы: 1:0 Джеймс Мэддисон (37'), 2:0 Харви Льюис Барнс (90') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана (Чаглар Сёюнджю, 53'), Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 76'), Марк Олбрайтон, Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 90') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс, Райан Бертранд, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Уильям Смоллбоун (Daniel N'Lundulu, 61'), Ибраима Диало (Yan Valery, 87'), Че Адамс (Шейн Патрик Лонг, 72'), Тео Уолкотт Предупреждения: Весли Фофана (15'), Ибраима Диало (44'), Марк Олбрайтон (45'), Райан Бертранд (59')

    После этой победы «Лестер» набрал 35 очков и вышел на второе место в таблице. «Саутгемптон» опустился на 8 строчку с 29 баллами.

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