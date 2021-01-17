«Арсенал» — «Бачка-Топола»: счет матча 0:0

Тульскийсыграл вничью с сербской командойв контрольном матче на тренировочном сборе.

За 90 минут команды не забили ни одного мяча.

Товарищеские матчи. Клубы «Арсенал» — «Бачка-Топола» — 0:0 «Арсенал»: Левашов (Шамов, 46), Григалава (Бурлак, 46), Беляев (Довбня, 46), Бауэр (Сокол, 46), Горбатенко (Рассказов, 46), Ткачев (Чаушич, 46), Костадинов (Громыко, 46), Пантелеев (Хлусевич, 46), Коновалов (К.Кангва, 46), Ломовицкий (Луценко, 46), Панченко (Э.Кангва, 46)

Напомним, тульская команда проводит тренировочный сбор в турецком в Белеке.

«Бачка-Топола» занимает 10 место из 13 в сербской Суперлиге. «Арсенал» идет на 14-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.