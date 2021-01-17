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    «Арсенал» не справился с аутсайдером чемпионата Сербии

    «Арсенал» — «Бачка-Топола»: счет матча 0:0

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    Тульский «Арсенал» сыграл вничью с сербской командой «Бачка-Топола» в контрольном матче на тренировочном сборе.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    За 90 минут команды не забили ни одного мяча.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Арсенал» — «Бачка-Топола» — 0:0
    «Арсенал»: Левашов (Шамов, 46), Григалава (Бурлак, 46), Беляев (Довбня, 46), Бауэр (Сокол, 46), Горбатенко (Рассказов, 46), Ткачев (Чаушич, 46), Костадинов (Громыко, 46), Пантелеев (Хлусевич, 46), Коновалов (К.Кангва, 46), Ломовицкий (Луценко, 46), Панченко (Э.Кангва, 46)

    Напомним, тульская команда проводит тренировочный сбор в турецком в Белеке.

    «Бачка-Топола» занимает 10 место из 13 в сербской Суперлиге. «Арсенал» идет на 14-м месте в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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