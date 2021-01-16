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    Гол Антонио принес «Вест Хэму» победу над «Бернли»

    «Вест Хэм» — «Бернли»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Вест Хэм» одержал победу над «Бернли» в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги.

    Майкл Антонио
    Майкл Антонио

    Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «молотобойцы» забили на 9-й минуте. Пабло Форнальс с левого фланга выполнил подачу во вратарскую, где гости не уследили за Майклом Атонио, который переправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Бёрнли 1:0
    Гол: 1:0 Майкл Антонио (9') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Said Benrahma (Мануэль Лансини, 68'), Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Андрей Ярмоленко, 82'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио Бёрнли: Ник Поуп, Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Йоханн Берг Гудмундссон (Дуайт Макнил, 46'), Джош Браунхилл, Роберт Брэйди, Эшли Вествуд, Крис Вуд (Ник Поуп, 72'), Эшли Барнс (Матей Выдра, 63') Предупреждения: Эшли Барнс (63'), Томаш Соучек (73'), Анджело Огбонна (83')

    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает восьмое место (29 очков), а «Бернли» — 17-е (16 очков).

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