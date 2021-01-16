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    «Болонья» с минимальным счетом обыграла «Верону»

    «Болонья» — «Верона»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Серия A Футбол Италии Болонья Верона Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Болонья» нанесла поражение «Вероне» в домашнем матче итальянской Серии А.

    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Встреча, которая прошла на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол с пенальти на 18-й минуте забил Риккардо Орсолини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Верона 1:0
    Гол: 1:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (19') Болонья: Лукаш Скорупски, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри, Митчелл Дейкс, Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 75'), Николас Домингес (Маттиас Сванберг, 75'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Эмануэл Вигнато (Никола Сансоне, 84'), Муса Бэрроу (Родриго Паласио, 75') Верона: Марко Сильвестри, Корай Гюнтер, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович (Даниел Беса, 89'), Федерико Димарко (Эбрима Колли, 73'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак, Дарко Лазович, Ivan Ilic, Маттиа Цаканьи, Никола Калинич (Самуэль Ди Кармине, 69') Предупреждения: Маттиа Цаканьи (36'), Митчелл Дейкс (54'), Николас Домингес (71')

    В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает 12-е место (20 очков), а «Верона» — девятое (27 очков).

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