Бьелса: Меня беспокоит третье поражение подряд

Главный тренер «Лидса»прокомментировал неудачный результат в матче 19 тура АПЛ против «Брайтона» (0:1).

«Сегодня мы защищались не так хорошо, как могли бы. Это было особенно заметно в тех моментах, когда нам было необходимо вернуть мяч под свой контроль. Нам всегда приходилось непросто в те моменты, когда соперник пытался атаковать. Это было заметно не только в последние 30 минут. Мы не атаковали с такой скоростью, как обычно.

Меня беспокоит третье поражение подряд. Это были три матча, которые мы могли бы привести к другому результату, поэтому меня это беспокоит. Поражение в матче АПЛ с "Тоттенхэм Хотспур" беспокоит в меньшей степени, но крупный проигрыш в Кубке Англии, а также сегодняшний матч беспокоят меня куда сильнее», — цитирует Бьелсу BBC.