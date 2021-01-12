Самедов стал селекционером «Локомотива»

Бывший игрок сборной Россиистал секционеромпо молодежному футболу, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«Я очень рад вернуться в "Локомотив" и начать новый этап в моей карьере. Хочу использовать весь свой опыт для развития молодых футболистов. В мои обязанности в первую очередь будет входить оценка профессиональных качеств и помощь в развитии игроков старших возрастов академии, Локо» U19 и «Казанки». Это очень интересная и амбициозная задача. В «Локомотиве» есть все возможности, чтобы воспитывать хороших футболистов«, — цитирует Самедова сайт "Локомотива".

Самедов уже работал в "Локомотиве". Во время своей игровой карьеры россиянин провел 215 матчей и забил 37 мячей в составе "красно-зеленых".